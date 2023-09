Blitz in Sicilia, sequestrati 120 kg di droga: trovate anche “penne pistola”

Un blitz antidroga si è svolto tra Sicilia e Roma, portando all'arresto di 12 persone e al sequestro di 120 kg di stupefacenti.

Un blitz antidroga si è svolto tra Caltanissetta, Agrigento e Roma a cura delle indagini della Guardia di Finanza. Il bilancio è stato di 12 arresti e ben 120 kg di stupefacenti sequestrati. Si tratta dell’operazione “Colpo secco”, svolta sotto il coordinamento della Procura di Caltanissetta per contrastare l’attività di alcune piazze di spaccio.

L’ultimo dei sequestri si è svolto a Roma, dove è stato arrestato un cittadino egiziano in possesso di oltre 100 chilogrammi di droga, tra hashish e marijuana. In aggiunta, a suo carico sono state trovate anche alcune armi, come tre “penne pistola”, un silenziatore e due pistole, tutte con le relative munizioni. Il sequestro è l’epilogo di una serie di complesse indagini portate avanti dal Gico di Caltanissetta a partire da febbraio. Da allora, sono stati sequestrati altri 17 Kg di hashish, 100 grammi di cocaina e 400 grammi di marijuana, e arresto altre 11 persone.