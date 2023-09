UNICT – “Un Bellini, s’il vous plaît”, aperitivi culturali gratis: le date

In occasione del Bellini International Context, al via serie di aperitivi culturali gratuiti e a ingresso libero: le date.

In occasione del Bellini International Context, il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania ha organizzato una serie di aperitivi culturali aperti al pubblico che saranno ospitati dal Teatro Sangiorgi. Il ciclo, che porta il nome di “Un Bellini s’il vous plaît”, avrà inizio il prossimo 14 settembre alle ore 19. Inoltre, alla fine di ogni evento verrà offerto al pubblico un aperitivo.

In particolare, il primo incontro si intitolerà “La Princesse ruinée. Scene da un salotto parigino” e vedrà l’intervento di Angela Nisi (soprano), Federico Benetti (basso), Diego Procoli (pianoforte), Giulio D’Angelo (narratore).

Il tema

Di seguito la presentazione del tema della serata prevista per il 14 settembre. Il salotto menzionato nel titolo è quello della Principessa Cristina di Belgiojoso, uno dei più vivaci della Parigi degli anni Trenta dell’Ottocento. La principessa è invece una delle donne più straordinarie della cultura e del Risorgimento italiano. Coraggiosa, determinata, disposta a perdere la sua cospicua ricchezza pur di poter rivendicare i suoi ideali di libertà e di indipendenza per l’Italia e non soccombere agli asburgici.

È abituale ospite il Generale Lafayette, il primo eroe dei due mondi, ad animare le discussioni lo storico Adolphe Thiers con il suo sofisticato circolo di intellettuali, tanti, tantissimi i patrioti italiani esilio che trovano in Cristina un riferimento sicuro e imprescindibile: fra questi il Conte Carlo Pepoli, rifugiato a Parigi dopo aver partecipato ai falliti moti di Romagna del 1831. E tra le mura del salotto di Cristina nascerà la collaborazione fra il nobile esule e la giovane promessa del melodramma italiano, Vincenzo Bellini, reduce dai successi nei maggiori teatri italiani. Il frutto maggiore di questa collaborazione sarà I Puritani, il primo grande capolavoro operistico dove si evocano chiaramente gli ideali di libertà e indipendenza.

Il Conte Pepoli, Vincenzo Bellini, ma anche Liszt, Chopin, Dohler e tanti altri musicisti comporranno la colonna sonora di questo straordinario salotto, renderanno con i suoni omaggio a questa donna straordinaria, colta, affascinante, dalla bellezza particolare e intrigante che ancora ci suggestiona per il tramite del famoso ritratto di Francesco Hayez.

In particolare, attraverso il racconto in musica del salotto di Cristina di Belgiojoso si mira a rendere omaggio alla donna ma anche al Cigno di Catania.

Le date

Ma quello del 14 settembre non sarà l’unico appuntamento: infatti, sono previsti altri aperitivi culturali gratuiti nelle settimane successive. Ecco l’elenco delle prossime date e i relativi temi: