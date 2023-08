Stasera in TV in onda: “Il giovane Montalbano” e “The rock”

Troppo caldo per raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Il giovane Montalbano-Morte in mare aperto [Rai 1, ore 21:25]: Nuova puntata del giovane Montalbano, che con la sua squadra di polizia dovrà risolvere un caso molto complesso.

Pallavolo- Europei 2023- Belgio vs Italia [Rai 2, ore 21:00]: Nuovo match per l’Italia maschile di pallavolo contro il Belgio.

La guerra dei mondi [Mediaset20, ore 21:04]: La terra viene invasa da una specie aliena, nel panico generale Ray cercherà di salvare i suoi bambini.

The rock [Rete4, ore 21:25]: Stanco di chiedere allo Stato gli oneri ai caduti in azioni militari, il generale Hummel si sfoga, controlla l’isola, di Alcatraz e chiede il pagamento dei risarcimenti.