Volotea, voli low-cost da Catania e Palermo: tutte le offerte

La nota compagnia aerea Volotea ha messo a disposizione delle nuove offerte partendo dagli aeroporti di Catania e Palermo; ecco quali sono le tratte più convenienti.

Volotea, la nota compagnia aerea low cost spagnola, ha deciso di mettere a disposizione dei voli low-cost in partenza dagli aeroporti di Catania e di Palermo. Le varie mete sono molto diverse tra loro: alcune riguardano il territorio nazionale, mentre altre fanno riferimento a molte città estere. Queste offerte cadono proprio nel periodo di agosto, che si sa essere un grande periodo di ferie per molti lavoratori, in molti dunque potranno cogliere l’occasione per partire e per staccare dal quotidiano.

Ecco di seguito quali sono le offerte più interessanti partendo dagli aeroporti di Catania e Palermo.

Offerte voli Sicilia: le partenze da Catania

Partendo dall’Aeroporto Fontanarossa è possibile raggiungere molte mete a prezzi davvero molto convenienti. Ad esempio, con solo 19 euro è possibile raggiungere Ancona. In Italia è possibile raggiungere anche:

Olbia a partire da 19 euro;

a partire da 19 euro; Firenze a partire da 24 euro;

a partire da 24 euro; Verona a partire da 24 euro;

a partire da 24 euro; Genova e Venezia a partire da 38 euro.

Per quanto concerne i voli internazionali è possibile raggiungere varie mete, anche in questo caso ad un prezzo piuttosto conveniente:

Lourdes/Tarbes a partire da 29 euro;

a partire da 29 euro; Tolosa a partire da 29 euro;

a partire da 29 euro; Atene a partire da 55 euro;

a partire da 55 euro; Stoccarda a partire da 65 euro.

Offerte voli Sicilia: le mete low-cost da Palermo

Anche nel caso di Palermo è possibile raggiungere varie mete, diverse da quelle dall’aeroporto di Catania, sia nazionali, ma anche internazionali, come ad esempio:

Firenze a partire da 19 euro;

a partire da 19 euro; Olbia a partire da 19 euro;

a partire da 19 euro; Napoli a partire da 19 euro;

a partire da 19 euro; Verona a partire da 19 euro;

a partire da 19 euro; Ancona a partire da 24 euro;

a partire da 24 euro; Torino a partire da 24 euro.

Per quanto concerne i voli internazionali, partendo dall’aeroporto di Palermo è presenta una vasta scelta: