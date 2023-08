Sicilia, arrestato 30enne per incidente stradale mortale: aveva assunto droga

Il fatto è avvenuto lo scorso 6 maggio, quando Andra Finocchio ha perso la vita. Arriva oggi la condanna per il guidatore.

I carabinieri appartenenti alla compagnia di Cefalù, hanno eseguito un’ordinanza per gli arresti domiciliari verso un 30enne di origini messinesi, indagato per omicidio stradale aggravato, perchè il fatto è avvenuto mentre in 30enne era in stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’incidente è avvenuto lo scorso 6 maggio a Lascari precisamente in contrada Gorgo Lungo, dov’era morto Andrea Finocchio, di 29 anni, residente a Santa Tersa Riva. L’auto, ovvero una Toyota Yaris guidata dal 30enne, era finita contro una recinzione di alcune ville; l’impatto non ha lasciato scampo ad Andrea, il guidatore era stato portato presso l’ospedale Giglio di Cefalù grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Al 30enne è stata ritirata la patente di guida ed è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.