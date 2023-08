Sicilia, rimangono chiuse in una villa comunale: la disavventura di mamma e figlia

Mamma e figlia rimangono chiuse all'interno di una villa comunale nel palermitano: sulla disavventura hanno commentato anche i concittadini.

Una vera e propria disavventura quella vissuta da una madre e dalla figlia che, nella giornata di ieri, sono rimaste chiuse all’interno della villa comunale di Capaci, nel Palermitano.

A raccontare la spiacevole vicenda è stata proprio la madre che, alle ore 19:10, si è resa conto di essere impossibilitata ad uscire, insieme alla figlia, dai cancelli della villa Principessa Mafalda di Savoia nonostante l’orario di chiusura fosse fissato per le 19:30. “Abito nelle vicinanze e pensando di stare lì per circa un’ora non ho portato con me il cellulare – ha affermato la signora – perciò ho attirato l’attenzione di alcuni passanti che gentilmente si sono fermati. Ho chiesto loro di chiamare qualcuno…”

Fortunatamente, subito dopo aver appunto allertato un gruppo di passanti, una volante dei carabinieri si è fermata sul luogo ed i militari sono quindi prontamente intervenuti. La signora, desiderosa di chiarimenti in merito alla vicenda, ha poi aggiunto: “Tempo addietro c’era un custode che faceva il giro avvisando che si doveva chiudere e invitava i visitatori a uscire, ma attualmente no, non si è visto nessuno“.

I concittadini hanno dunque commentato la disavventura, chiedendo che vengano individuate le eventuali responsabilità affinché nessun altro debba incappare in eventi spiacevoli di questo tipo.