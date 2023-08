UNICT – “Ciak… si Scienza!”, presto il secondo appuntamento: ecco quando

Il cortile di Città della Scienza si trasforma in un’arena estiva per ospitare la terza edizione di “Ciak…si Scienza!”: ecco quando il secondo appuntamento.

Secondo appuntamento con “Ciak… si Scienza!” 2023, la rassegna gratuita di cinema a tema scientifico promossa dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, in programma fino al prossimo 14 settembre nel cortile di Città della Scienza – Unict, in via Simeto 23.

Giovedì 3 agosto alle 21 verrà proiettato il film “Creation” di Jon Amiel, che racconta le vicende anche private del ‘padre’ della Teoria evoluzionistica Charles Darwin, interpretato da Paul Bettany. Nella sua residenza nella campagna inglese, il protagonista, felicemente sposato con Emma (Jennifer Connelly) e molto legato alla figlia maggiore Annie (Martha West), racconta alla bambina tutto ciò che sa sulle sue scienze naturali, inclusi i suoi viaggi in giro per il mondo e le sue scoperte che avallano la sua teoria dell’Evoluzione, in particolare quelle fatte durante la celebre spedizione nelle Isole Galapagos.

Sarà proprio la prematura scomparsa della figlia adorata che spingerà il naturalista britannico a trovare l’energia per ultimare il suo libro, nonostante il timore di incrinare la relazione con la religiosissima moglie. La straordinaria avventura di Darwin e l’importanza delle sue scoperte saranno poi ripercorse con la prof.ssa Bianca Lombardo, docente di Zoologia nel dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania. La rassegna riprenderà poi a settembre, con gli altri film in programma.