Emergenza fiamme: dalla Nasa incendi in tempo reale

Continuano gli incendi in Sicilia, dalla Nasa arriva GeaMap: ecco come funziona.

La Sicilia è in fiamme, temperature oltre i 47° gradi. Diverse sono le zone gravemente colpite dagli incendi, l’Isola è stata avvolta dal fuoco in più punti. Danni a case, automobili, attività commerciali, spazi verdi e pinete. I venti caldi hanno favorito una rapida espansione dei roghi, centinaia di richieste di aiuto da parte dei cittadini, incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Ad oggi la situazione resta critica ed è continuamente monitorata dalle autorità competenti. La Nasa ha messo a disposizione una mappa attiva del fuoco, è un servizio offerto e prodotto dai dati raccolti dai satelliti. Per consultare i dati in tempo reale è necessario collegarsi alla pagina di Geamap.com, dove si aprirà una mappa del mondo e tramite barra di ricerca sarà possibile selezionare la città di vostro interesse. Le informazioni sugli incendi vengono raccolte molto velocemente e messe a disposizione degli utenti in poche ore.

Grazie a questo portale si può conoscere, in maniera abbastanza oggettiva, il luogo in cui si è verificato l’incendio e la sua grandezza.