Stasera in TV: in onda “Fracchia la belva umana” e “Superman”

Troppo caldo per raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Ti presento Sofia [Canale5, 21:20]: Gabriele è un uomo divorziato e un papà molto attento a sua figlia Sofia, fino a quando si innamora di Mara, che però detesta i bambini.

Fracchia la belva umana [Cine34, 21:00]: Il povero e calmo geometra Fracchia viene scambiato per un criminale e viene ricercato da tutte le forze dell’ordine.

Predator [Rai4, 21:20]: Dutch riceve il compito di salvare un politico nella giungla, ma lui e il suo gruppo dovranno affrontare una creatura aliena.

Superman [Twentyseven, 21:10]: Un neonato proveniente da una galassia sconosciuta arriva sulla Terra; con gli anni scopre di avere dei poteri sovraumani e li utilizza per combattere il male.