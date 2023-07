Stasera in TV: “Il giovane Montalbano” e “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”

Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV. Nel palinsesto interessanti film e fiction da non perdere.

I consigli della redazione di LiveUnict su quali programmi poter guardare stasera, comodamente dal vostro divano, sul piccolo schermo, se i cinema Catania sono complicati da raggiungere.

Il giovane Montalbano [Rai 1, 21:25]: questa serie targata Rai, e firmata dalle penne di Andrea Camilleri e Francesco Bruni, ripercorre le prime indagini del più famoso commissario siciliano. Nella puntata in onda stasera, Montalbano è arrivato a Vigata da poco e alloggia ancora in hotel… lo stesso luogo in cui, la notte di Capodanno, viene commesso un omicidio.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift [Italia 1, 21:20]: se le corse di auto truccate sono il fulcro per gli appassionati della saga, in questo titolo sono i drift a farla certamente da padroni. Il film segue le orme di un giovane studente appassionato di auto che, dopo essere finito dei guai, viene spedito in Giappone dalla madre disperata. Nella terra del Sol Levante, il ragazzo finirà per scontrarsi col campione di corse clandestine.

Al vertice della tensione [La7, 21:15]: un giovane Jack Ryan, appena entrato nella CIA, deve far fronte ad un gruppo di terroristi che ha intenzione di far denotare un ordigno in uno stadio nella città di Baltimora, allo scopo di creare tensioni tra Stati Uniti e Russia. Ben Affleck e Morgan Freeman sono i volti di questo thriller del 2002.