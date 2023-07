UNICT – Al via “Magma Debut”, film in lingua originale gratis: il programma

Torna il Magma Debut, ovvero la rassegna di film proposti dall'Università di Catania a luglio: ecco quali sono i film in lizza.

Sono previste cinque serate a ingresso libero al Centro Universitario Teatrale di Catania per assistere a 5 film in lingua originale. Nello specifico l’evento si terrà dall’11 al 15 luglio alle ore 19:00 presso il Centro Universitario Teatrale di Catania di Piazza Università. Si tratta della rassegna “Magma Debut” con l’obiettivo di mostrare i film di nuovi registi e attori esordienti.

Magma Debut: il programma dell’evento

Grazie alla direzione artistica di Andrea Magnani sono state scelte le opere in concorso: giorno 11 luglio alle 19;00 andrà in scena una produzione a cavallo tra Francia, Tunisia, Libano e Qatar. Si tratta di “Un figlio” (96’), di Mehdi M. Barsaoui, è il racconto di una vacanza di famiglia che un agguato trasforma in tragedia, costringendo due genitori a scontrarsi con l’illogicità di una società in cui la morale religiosa arriva prima delle necessità umane.

Invece, alle ore 19:00 del 12 luglio verrà proiettato il film “Ama” (90’), di Júlia de Paz Solvas: il film sarà in spagnolo ma con i sottotitoli in italiano. Giorno 13 verrà proiettato “La timidezza delle chiome” (96’), opera prima di Valentina Bertani: si tratta di una co-produzione Italia-Israele, che racconta il percorso di crescita di Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di origine ebraica.

Giorno 14 luglio verrà presentato “Nico”, un film di produzione tedesca ma con sottotitoli in italiano. Racconta la storia di Nico, un’infermiera geriatrica pronta ad accogliere il mondo con il sorriso finché non viene aggredita da tre razzisti. Infine, il 15 luglio verrà presentato il film “Slightly open doors” (89’), di Khachatur Vasilian e Oleksandr Bykov, è il racconto della scelta di un giovane uomo di andare a combattere al fronte, in Donbass, nel lungo conflitto a bassa intensità che ha preceduto lo scoppio della guerra russo-ucraina.

L’ingresso presso il Centro Universitario Teatrale è gratuito per vedere queste pellicole, e l’ultima serata verrà assegnato il premio Debut 2023.