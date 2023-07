UNICT- EUNICE amplierà la sua offerta: approvato nuovo finanziamento

EUNICE è un'alleanza di università europee, di cui fa parte anche l'Università di Catania. Di seguito le novità sul progetto.

EUNICE (acronimo di European University for Customized Education) è un’alleanza di università europee, di cui fa parte anche l’Università di Catania, volta a fornire agli studenti percorsi educativi unici e personalizzati, promuovendo approcci interdisciplinari ed internazionali. Di seguito le novità sul progetto, per cui è stato approvato un nuovo finanziamento.

La novità

Recentemente è stato approvato il progetto EUNICE nel bando 2023 Erasmus+ European Universities: dopo un progetto pilota di tre anni e dopo aver esteso l’alleanza a dieci università partner, l’Alleanza sarà così in grado di ottenere finanziamenti sostanziali fino a 14,4 milioni di euro, per garantire la sostenibilità delle attività di EUNICE fino al 2027.

Le università partner

L’Università europea per l’istruzione personalizzata (EUNICE) è stata fondata nel 2020 come alleanza transnazionale composta da sette università pubbliche: Università di Mons (UMONS), Università di Vaasa (UVA), Università di Catania (UNICT), Università della Cantabria (UC), Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU) e Poznan University of Technology (PUT).

Adesso, l’alleanza si amplia accogliendo tre nuovi membri: l’Istituto Politecnico di Viseu (IPV, Portogallo), l’Università del Peloponneso (UoP, Grecia) e l’Università di Karlstad (KU, Svezia).