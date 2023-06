Sorpreso con cocaina nei jeans: arrestato 42enne nel Catanese

Arrestato e attualmente ai domiciliari un 42enne licatese trovando in possesso di diversi grammi di cocaina, nascosti sotto la maglietta.

È stato immediatamente posto agli arresti domiciliari, nell’abitazione catanese della madre, un 42enne licatese arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Stazione di Palagonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, che stavano prestando servizio con dei controlli stradali di routine lungo la Strada Statale 417, si sono insospettiti al passaggio di una Fiat Bravo, la quale marciava in direzione Gela, dentro cui viaggiavano due uomini di 42 e 20 anni che, alla vista dei carabinieri, avevano mostrato grandi segni di esitazione. Dopo aver fatto fermare l’auto per avviare una perquisizione, i militari hanno notato un rigonfiamento nella zona inguinale del 42enne, alla guida dei veicolo, che in effetti ospitava una confezione di cocaina in pietra, sottovuoto, dal peso di 55 grammi.

L’uomo dovrà adesso attendere la prossima udienza, in cui l’Autorità Giudiziaria convaliderà l’arresto.