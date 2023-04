Incidente mortale nel Catanese: a perdere la vita un motociclista che ha perso il controllo del veicolo a due ruote.

Traffico in tilt lungo la strada statale 385, in corrispondenza del territorio comunale di Palagonia, a causa di un grave incidente stradale che è costato la vita ad un motociclista che ha perso il controllo del mezzo ed è morto subito dopo l’impatto.

Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento e sul posto è intervenuto il personale dell’Anas per per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento…