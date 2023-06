Pensioni luglio 2023: previsti aumenti

Aumenti pensioni minime 2023: le cifre e come calcolare l'importo delle spettanze.

Introdotti tramite la nuova Legge di Bilancio, gli attesi incrementi sulle pensioni minime sono previsti per luglio 2023 e pare che gli over 75 potranno ricevere 200 euro in più sull’assegno. A seguire le informazioni più rilevanti su come calcolare l’aumento.

Aumenti pensioni minime 2023: di che cifre si parla?

L’aumento delle pensioni minime previsto per luglio sarà del 6,4% ma interesserà soltanto coloro che hanno più di 75 anni.

Con una misura a sostegno dei trattamenti minimi, finanziata dal Governo, che va ad aggiungersi alla già applicata integrazione – la rivalutazione del caro-vita degli assegni più bassi al 7,3% dell’inflazione – le pensioni minime di 525,38 euro erano già passate a poco più di 563 euro. Quest’altra introduzione, dunque, favorirà un ulteriore 6,4% di aumento, ossia 36,08 euro in più sull’assegno, per un totale dunque che arriverebbe a 599,32 euro.

I contribuenti sotto i 75 d’età riceveranno invece soltanto 8,46 euro in più, percependo così un massimo di 572,2 euro al mese.

Sembrerebbe voler continuare a finanziare la misura anche per il 2024, attingendo da un altro fondo pari a 379 milioni di euro, con una maggiorazione del 2,7% e senza alcun limite d’età. Ciò che pare ricevere sempre più attenzione è la valutazione, da parte della squadra di Governo, è la volontà di portare le pensioni minime a 700 euro mensili.

Calcolo dell’aumento: come calcolare l’importo

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito maggiori istruzioni su come poter meglio calcolare a quanto ammontino le spettanze in base all’importo della pensione lorda complessiva per ciascuna mensili, comprendendo la tredicesima.

Sono escluse dalla base di calcolo:

Prestazioni non imponibili (maggiorazione sociale e/o quattordicesima);

Prestazioni di carattere assistenziale;

Prestazioni a carattere facoltativo;

Prestazione di accompagnamento a pensione;

L‘Inps ha inoltre precisato che: