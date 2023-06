Offerte speciali Wizz Air: voli da e per Catania

Offerte speciali Wizz Air: diverse destinazioni a prezzo conveniente da e per Catania nei mesi di giugno e luglio da non farsi scappare. Ecco le più interessanti.

L’ estate è alle porte e la compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air ha reso note alcune offerte speciali in partenza dall’aeroporto di Catania per i mesi di giugno e di luglio, occasioni da non perdere per chi vuole programmare le proprie vacanze per questa estate 2023. Sono, infatti, diverse le destinazioni messe a disposizione dalla compagnia ungherese, in Italia e all’estero. Ecco quali sono le offerte speciali Wizz Air più interessanti.

Offerte speciali Wizz Air: voli per giugno

Il 21 giugno inizia ufficialmente la stagione estiva e già a partire da questa data Wizz Air offre interessanti opportunità da cogliere al volo. Ecco le destinazioni per il mese di giugno con partenza dallo scalo etneo.

Bucarest: 21 giugno, a 55 euro;

Tel Aviv: 21 giugno, a 50 euro;

Londra: 21 giugno, a 55 euro;

Abu Dhabi: 24 giugno, a 35 euro;

Budapest: 27 giugno, a 23 euro;

Riad: 29 giugno, a 29 euro.

Offerte speciali Wizz Air: voli per luglio

Per quanto riguarda il mese di luglio, le offerte a disposizione sono anche per destinazioni italiane, oltre che estere. Ecco le migliori.

Santorini: 3 luglio, a 30 euro;

Bologna: 4 luglio, a 30 euro;

Malta: 5 luglio, a 15 euro;

Mykonos: 8 luglio, a 30 euro;

Verona: 12 luglio, a 25 euro;

Milano: 13 luglio, a 30 euro;

Venezia: 13 luglio, a 20 euro.

Offerte speciali Wizz Air: i voli per Catania

Sicuramente di meno, probabilmente a causa del caro voli puntuale durante le feste programmate, ma pur sempre interessanti sono i voli a prezzo scontato per raggiungere il capoluogo etneo. Anche in questo caso, la scelta si amplia comprendendo destinazioni sia nazionali che estere. Ecco le più interessanti, utili per chi è residente in altre zone d’Italia o all’estero e vuole rientrare in Sicilia per le vacanze estive, senza affrontare spese esagerate come solitamente accade nei periodi di feste e di ferie.