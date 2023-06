Catania, torna il Lungomare Fest: previste iniziative dedicate allo sport

Torna a Catania l'iniziativa delle domeniche "Lungomare Fest": previste diverse attività sportive per il prossimo evento.

A Catania si torna a passeggiare sul Lungomare: infatti, domenica 4 giugno è previsto un nuovo appuntamento con il Lungomare Fest. In particolare, per quest’occasione si prevede un variegato calendario di iniziative dedicate alla giornata nazionale dello sport.

L’evento, che prevederà la pedonalizzazione del Lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia dalle 10 alle 19, vedrà la chiusura al traffico dei seguenti tratti viari:

viale Ruggero Di Lauria;

piazza Nettuno;

viale Artale Alagona;

via Testa;

via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno (ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone con invalidità – solo se munite dell’apposito contrassegno e dirette agli stalli di sosta assegnati).

L’iniziativa includerà varie attività all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, e a numerose iniziative sportive programmate sotto la direzione del Coni in coordinamento con le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni di settore. In particolare, si spazierà dal torneo di calcio categoria “primi calci” al mini rugby e rugby femminile, dallo slalom di ciclismo al tiro con l’arco, dall’ hockey su prato al tennis in carrozzina, dal circuito di atletica sino ai tamburelli, il bastone siciliano e lo skiroll.

Per l’occasione il Lions International Distretto 108 donerà una bicicletta-tandem alla Asd Fiamma Mico affiliata alla federazione italiana disabilità intellettiva e relazionale, per i ragazzi con autismo, che sarà utilizzata nel centro autismo Asp di Catania. Inoltre, in piazza Tricolore è prevista la postazione Autobooks per la promozione della lettura e lo scambio di libri. Sarà presente anche l’Associazione San Marco Donatori.