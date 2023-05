Stasera in TV: in onda “Justice League” e “L’agenzia dei bugiardi”

La redazione di LiveUnict consiglia una serie di film e programmi da guardare stasera in TV. Di seguito i migliori titoli in onda stasera.

Justice League [Italia 1, ore 21:20]: Dall’universo DC Comics. Dopo la morte di Superman, Batman, B. Affleck, unisce altri 4 supereroi per difendere l’umanità da un’antica minaccia.

Gli inesorabili – 1960 [Rai Movie, ore 21:10]: Un vecchio, tornato in città dopo anni, comincia a diffondere la voce che Rachel, figlia di Matelda Zachary, è, in realtà, un’indiana rapita ancora bambina alla sua tribù. Matelda nega, ma la città è in subbuglio e lo sono anche gli indiani, che per riprendersi la ragazza assaltano il ranch degli Zachary.

L’agenzia dei bugiardi [Cine34, ore 21:00]: Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità”. Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?.

Billy Lynn – Un giorno da eroe [Cielo, ore 21:20]: Billy Lynn è un soldato diciannovenne che rientra a casa insieme ai sopravvissuti di uno squadrone militare impegnato nella guerra in Iraq nel 2005. Come gli altri compagni, prova sulla sua pelle la differenza tra il modo in cui viene raccontata e percepita la guerra in patria e il conflitto realmente combattuto sul campo quando partecipa in Texas a un tour promozionale della vittoria, offerto come premio dal presidente Bush.