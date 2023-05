Trapianto domino, catanese riceve cuore e dona il suo: non accadeva da 30 anni

Un catanese di 43 anni è stato protagonista di un caso di trapianto di cuore a domino, ricevendone uno nuovo, donando il suo ad una paziente.

Si tratta di un 43enne affetto da una grave patologia polmonare. L’intervento è avvenuto all’ospedale Molinette di Torino, dove l’uomo è stato sottoposto a un trapianto associato di cuore e dei due polmoni. Invece, la paziente a cui è stato donato il cuore è una donna di 51 anni.

L’ operazione è denominata “trapianto di cuore a domino”, una pratica che non accedeva da quasi 30 anni, secondo quanto comunica la Città della Salute.

“Siamo felici e orgogliosi. Fabio ha sempre lottato come un leone e negli ultimi mesi ha dato il meglio di sé — ha dichiarato ad ANSA Daniela, sorella del 43enne —. Fabio ha sempre avuto tanti sogni. Adesso vorrebbe fare una crociera. Può sembrare molto poco, ma — conclude — le implicazioni prodotte dalla patologia di cui soffriva rendevano problematiche”.

Fabio è stato seguito da tanti medici in Sicilia e in Piemonte, dalle ottime competenze e di grande sensibilità. “Oltre a grandi competenze hanno dimostrato di possedere una grande sensibilità — ha aggiunto Daniela —. Sono stati sempre molto presenti e molto attenti. Senza il loro sostegno, per noi tutto sarebbe stato molto più difficile”.