Disagi sui voli per Catania: scioperi, dirottamenti e momenti di panico

Sono stati diversi i disagi sui voli per Catania in questi giorni dovuti alla presenza di cenere vulcanica sulle piste, ma non solo. Momenti di panico su un volo Ita Airways partito da Roma.

Numerosi sono stati i disagi sui voli per Catania in questi giorni, causati dal maltempo, dall’eruzione dell’Etna ma non solo.

Disagi sui voli per Catania: le cause

Il 19 maggio, infatti, c’è stato uno sciopero nazionale degli aerei dalla durata di 24 ore, durante le quali hanno protestato le lavoratrici ed i lavoratori delle imprese che forniscono i servizi aeroportuali di handling, ovvero l’assistenza a terra.

Il 21 maggio, invece, l’aeroporto Fontanarossa di Catania è stato chiuso a causa della cenere dell’Etna caduta anche sulle piste. Era già stata diramata l’allerta rossa per il maltempo, ma intorno alle 11:30 si è resa necessaria la chiusura di un settore di spazio aereo. Inoltre, verso le 13:00, è stata necessaria la sospensione delle operazioni, a causa della caduta di cenere vulcanica.

Le “soluzioni”

Molti voli, dunque, sono stati cancellati, come quelli da Malta a Catania, riprogrammati per i giorni successivi, oppure ancora dirottati verso i più vicini aeroporti, ossia quelli di Palermo, Trapani e Comiso.

Le compagnie, in questi casi, hanno provveduto ad offrire il servizio di pullman verso l’aeroporto di Fontanarossa, ma i problemi non sono mancati: specialmente per quanto riguarda i voli dirottati su Palermo, i passeggeri erano talmente tanti che le navette non sono bastate, causando il malcontento della gente. La situazione è anche sfociata in violenza, tra risse, urla e pugni.

Altri problemi

Sempre giorno 21 maggio, i problemi causati dall’eruzione dell’Etna sono stati amplificati soprattutto nel volo da Roma di Ita Airways delle 21:55, che sarebbe dovuto atterrare a Catania alle 23:10 e che, invece, è arrivato verso l’1:30 di notte a Comiso.

Il ritardo è stato causato dall’apertura non in orario del gate ed al cambio delle carte d’imbarco dei passeggeri, che sono stati chiamati per cognome dagli assistenti di terra. Ma non è finita qui: una volta saliti sull’aereo, i passeggeri già stressati per la partenza in ritardo di circa un’ora, hanno dovuto aspettare altrettanto a causa di un altro imprevisto: la mancanza di una persona a bordo.

Questa, infatti, risultava aver passato tutti i controlli, ma non era presente sul mezzo. Gli assistenti di volo hanno così avviato le procedure di sicurezza al fine di verificare l’eventuale presenza di bagagli pericolosi a bordo, ma fortunatamente il volo è potuto partire, arrivando all’aeroporto di Comiso in sicurezza, con il conseguente applauso dei passeggeri che, nonostante i momenti di panico vissuti, hanno avuto l’occasione di conoscersi tra di loro, condividendo un’esperienza (seppur negativa). Hanno così potuto approfittare dello spostamento in pullman fino all’aeroporto di Catania per dormire, fino alle 3 di notte circa.