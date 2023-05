Meteo Sicilia, tra allerta arancione e gialla: le zone interessate

Meteo Sicilia: la protezione civile ha diramato un' allerta meteo nella giornata di domani. Ecco le previsioni delle prossime ore.

Meteo Sicilia: la protezione civile della regione Sicilia ha diramato lo stato di allerta arancione e gialla nell’Isola. A differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi, ad avere la peggio, secondo le previsioni, sarà la Sicilia orientale, che si colora di arancione mentre nella parte occidentale dell’Isola, messa in ginocchio recentemente, l’allerta sarà gialla.

Da oggi e per le prossime 24-30 ore sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte. Da domani, per le prossime 24-36 ore, sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Il comune di Catania raccomanda ai cittadini, con un comunicato, la massima prudenza: “A seguito del nuovo bollettino meteo diramato dalla protezione civile regionale che segnala un allerta meteo arancione, l’Amministrazione Comunale raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua”.

Arriva, intanto l’ordinanza di un sindaco di un comune del Catanese che comunica la chiusura delle scuole nella giornata di domani. Si tratta del sindaco di Acireale Stefano Alì che ha disposto la chiusura anche del cimitero, della villa Belvedere ed ha annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio.