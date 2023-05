Catania, annullato per maltempo il Lungomare Fest

Previsioni meteo che non promettono nulla di buono per questo weekend a Catania. Annullato il tanto atteso Lungomare Fest.

La città di Catania, così come buona parte della Sicilia si troverà, in questo penultimo weekend di maggio, ancora una volta nella morsa del maltempo. A causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzeranno questo weekend, l’appuntamento del Lungomare Fest tanto atteso e partecipato dai cittadini, che vede la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania dalle ore 10,00 alle ore 19,00, non avrà luogo.

È stato, invece, confermato, come si legge nel comunicato, l’appuntamento di domenica 4 giugno, se le condizioni meteo lo permetteranno.