Catania, nuovi defibrillatori davanti al Palazzo di Giustizia e chiesa Cristo Re

Catania, due defibrillatori saranno installati davanti al Palazzo di Giustizia e alla Parrocchia di Cristo Re su donazione del Lions Club.

Sono due i defibrillatori donati dal Lions Club nell’ambito del ‘Progetto Pad Catania Vita’ e che saranno installati in colonnine pubbliche in corso Italia, di fronte al Palazzo di Giustizia, e di fronte alla Parrocchia ‘Cristo Re’ e che saranno inaugurati il prossimo sabato.

“Qualora ci si dovesse trovare a prestare soccorso a una persona che ha appena subito un arresto cardiaco improvviso – spiega il direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima, Michele Gulizia – ognuno di noi dovrebbe essere in grado di poterla aiutare e la somministrazione di shock da parte di un defibrillatore è l’unico trattamento efficace”.

“Il tempo per intervenire – ha aggiunto Gulizia – è strettissimo: le percentuali di sopravvivenza diminuiscono del 7-10% al minuto senza la defibrillazione, per questo motivo chiamare le ambulanze del 118 non sempre basta, i tempi medi di arrivo variano, ma sono sempre alti. Se una vittima di un arresto cardiaco non è defibrillata entro 10 minuti, le sue possibilità di sopravvivenza sono meno del 2%. Se il cuore non riparte entro i primi 5 minuti, il paziente può ricevere danni cerebrali irreversibili”.

“I cittadini – ha poi concluso Gulizia – devono sapere cogliere questa grande opportunità per imparare a usare i defibrillatore e a questo scopo, insieme ai nostri istruttori, formeremo 24 esecutori esperti nell’utilizzo di questi defibrillatori che addestreremo tra le persone dei negozi, del Tribunale, delle farmacie e delle forze dell’ordine che gravitano accanto a questi defibrillatori, grazie ai quali diminuirà notevolmente il rischio di morte improvvisa per i cittadini che gravitano numerosissimi in queste due zone della città”.