Torna la “Domenica al museo”: i luoghi da visitare gratis in Sicilia

In Sicilia e in tutta Italia torna la "Domenica al museo", l'iniziativa grazie alla quale si possono visitare siti culturali gratuitamente o con biglietti ridotti.

Anche per il mese di maggio torna la “Domenica al museo”, vale a dire l’iniziativa che permette di visitare i siti culturali di vario tipo aderenti in Italia gratuitamente o pagando un biglietto a prezzo ridotto. L’evento che va avanti da diversi anni ed è proseguito dopo la riapertura post Covid, riguarda tutto il territorio italiano e coinvolge anche la Sicilia.

La “Domenica al museo” è un’iniziativa che si svolge ogni prima domenica del mese e, per quanto riguarda maggio 2023, cadrà giorno 7. Tra i luoghi aderenti in Sicilia sono presenti diversi siti culturali, parchi archeologici e musei regionali. Per maggiori informazioni in merito all’iniziativa, alle strutture aderenti e alla politica adottata in merito ai biglietti gratuiti o a prezzo ridotto, si suggerisce di contattare le singole strutte museali e culturali alle quali si è interessati. Inoltre, è a disposizione dei cittadini il sito del Ministero della Cultura con tutte le informazioni più importanti in merito all’iniziativa per quanto riguarda l’intero territorio italiano.

Stando alle scorse edizioni dell’iniziativa e in attesa di comunicazioni ufficiali in merito, i siti culturali aderenti a Catania sono i seguenti:

Museo Civico Castello Ursino;

Museo Vincenzo Bellini;

Museo Emilio Greco (presso Cortile Platamone, Palazzo della Cultura);

Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l’Arena;

Palazzo della Cultura.

Per quanto riguarda il resto della Sicilia, saranno diversi i siti aderenti all’iniziativa nelle varie province. Tra questi, si sottolineano i parchi archeologici elencati di seguito, i quali partecipano all’iniziativa come specificato sul sito della Regione Siciliana: