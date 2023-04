Stasera in TV: “Torno indietro e cambio vita” e “Fidanzamento con omicidio”

Ecco i consigli della redazione Live Unict su cosa guardare stasera in Tv.

Se il ritorno alla routine giornaliera dopo il ponte del 25 aprile non permette di passare una piacevole serata in un cinema Catania non c’è da preoccuparsi. Ecco cosa sarà possibile guardare stasera a casa dal piccolo schermo.

Torno indietro e cambio vita [Rai 1, 21:30]: Questa commedia di Carlo Vanzina vede Marco, un uomo sposato da 25 anni con una donna bellissima, con un ottimo lavoro e un figlio, andare incontro ad un radicale cambiamento. Infatti, la moglie decide di lasciarlo, costringendolo a cambiare casa; disperato, Marco chiede conforto ad un suo vecchio amico. Passeggiando con lui una sera, esprime il desiderio di tornare indietro a quando era giovane per poter cambiare la sua vita, finché, una macchina li investe e i due si risvegliano nel 1990 poche ore prime che avvenga il fatidico incontro fra Marco e quella che sarebbe diventata la sua futura moglie.

Fidanzamento con omicidio [Rai 2, 21:20]: Un giallo americano di David Mackay in cui Angie Dove, una giovane conduttrice televisiva figlia di un detective in pensione, conduce un Reality Show in cui aiuta i single a trovare la propria anima gemella. Angie rimane sorpresa dalla notizia che Aaron Sheller, un suo amico, è stato accusato dell’omicidio della donna che lei stessa gli aveva presentato. Decisa ad andare a fondo della storia, avvia un’indagine privata sul caso, che spesso si incrocerà con quella dell’esperto detective Kyle Cooper.

Candyman [Rai 4, 21:22]: Un horror in cui un pittore ritrova l’ispirazione dopo aver scoperto dell’esistenza di Candyman, uno spirito che si manifesta se viene pronunciato 5 volte il suo nome davanti ad uno specchio.

Calcio – Coppa Italia – Inter Vs Juventus [Canale 5, 21:01]: Ritorno della semifinale di Coppa Italia. In diretta dallo stadio Meazza i nerazzurri di mister Simone Inzaghi affrontano i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri.