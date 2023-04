Covid Sicilia, casi in lieve aumento: i dati dell’ultima settimana

Covid Sicilia: come ogni settimana è stato reso noto il bollettino con i nuovi casi e le dosi di vaccino somministrate. Ecco i dati dal 10 al 16 aprile.

Covid Sicilia: si registra un lieve aumento dei casi registrati durante la settimana dal 10 al 16 aprile. , i nuovi positivi sono stati 874, ovvero il 32,42% in più rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza di 18 per 100mila abitanti. Questo quanto riportato, come ogni settimana nel bollettino del Dasoe, il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato per la Salute della Regione Siciliana.

Nell’Isola, la provincia con più casi registrati è quella di Palermo, con un tasso pù elevato rispetto alla media regionale, seguita da Messina e Agrigento.

La fascia di età con più casi è quella che va da 45 a 59 anni, seguita dalla fascia da 25 a 44 anni e da 70 a 79 anni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, i dati aggiornati al 16 aprile sono i seguenti: