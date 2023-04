Covid Sicilia, netto calo di contagi: i dati

Covid Sicilia: netto calo dei contagi nella settimana dal 3 al 9 aprile. Ecco i dati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dasoe,

Continuano a scendere i nuovi casi di covid in Sicilia, in linea con la tendenza nazionale. Nella settimana dal 3 al 9 aprile, nell’Isola sono stati 654 i nuovi casi rilevati, il -17,94% rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza di 14 casi per 100.000 abitanti. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino settimanale a cura del Dasoe, il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato per la Salute della Regione Siciliana.

Le città con più incidenza di nuovi positivi più elevata rispetto alla media regionale sono Trapani (19/100.000 abitanti), Palermo (17/100.000) e Agrigento (16/100.000) e la fascia di età con più casi è quella che va dai 45 ai 59 anni.

Calo anche per quanto riguarda le ospedalizzazioni e si sottolinea che la metà dei pazienti positivi ospedalizzati è risultata non vaccinata.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, i dati, aggiornati all’11 aprile, riportano i seguenti numeri: