Catania, nasce la partnership di Moovit e Amts: orari in tempo reale dei mezzi pubblici

Moovit e Amts hanno dato il via ad una nuova collaborazione: sarà adesso possibile visionare in tempo reale gli orari e gli spostamenti dei mezzi Amts.

È stata annunciata una partnership fra Moovit, applicazione per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo e mezzo di utenti, e Amts, società che gestisce il trasporto pubblico nel territorio di Catania.

Partnership Moovit-Amts: in cosa consiste?

La collaborazione avrebbe come fine quello di fornire ai cittadini gli orari delle fermati degli autobus in tempo reale. Questa partnership strategica permette agli utenti di visualizzare gli orari delle fermate in tempo reale, di trovare la soluzione migliore per raggiungere la propria destinazione e di restare sempre aggiornati in caso di modifiche al percorso o altri eventuali.

Per garantire dunque ai cittadini uno strumento per tenersi continuamente aggiornati su ciò che succede in città, negli scorsi giorni, all’interno dell’app Moovit, sono state completamente mappate e inserite le 45 linee urbane e scolastiche operate da Amts e le 1455 fermate presenti nel territorio catanese.

Come usufruire del servizio

Dunque, per restare aggiornati sugli orari di arrivo o sulle modifiche dei percorsi sarà possibile scaricare semplicemente l’app gratuita Moovit o consultare il sito www.moovitapp.com.

Il servizio sarà comodissimo non solo a lavoratori e studenti, ma anche ai turisti che potranno così muoversi più facilmente in un territorio che non conoscono bene. All’interno dell’App sono infatti disponibili 45 lingue diverse e grazie al Gps integrato verrà subito identificata l’area in cui ci si trova.

L’app è stata pensata per essere usata con una sola mano ed, inoltre, è stata progettata anche per utenti disabili grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.

Amts: “Lavoriamo da tanto per dati in tempo reale”

“L’innovazione e il miglioramento del Trasporto Pubblico Locale passa anche attraverso una precisa e sempre più chiara comunicazione con gli utenti e con i cittadini – afferma Giacomo Bellavia, amminstratore unico di Amts -. “Per questo lavoriamo da tempo per fornire all’utenza i dati in tempo reale delle corse, con tutti gli strumenti a nostra disposizione ed in questo senso la partnership con Moovit rafforza questo proposito e fornisce un servizio utilissimo per la cittadinanza”.