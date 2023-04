Minaccia la ex e le danneggia l’auto: arrestato 45enne nel Catanese

Minacce e danneggiamento dell'auto della ex. Un 45enne, già noto ai carabinieri, è stato arrestato nel Catanese.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver inviato messaggi intimidatori alla ex danneggiandole poi l’auto. I fatti risalgono al gennaio e febbraio scorso quando il 45enne ha violato, inoltre, il provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex convivente. È successo a Giarre, dove i carabinieri hanno fermato l’uomo, posto agli arresti domiciliari dal Giudice per le indagini preliminari di Catania per atti persecutori. Il provvedimento dell’aggravamento della misura cautelare era stato richiesta della Procura distrettuale ed è stato eseguito dai carabinieri che hanno indagato sul caso.