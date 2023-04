Instagram, in arrivo possibilità di scaricare i reels

Novità in vista per il social network Instagram: a breve gli utenti potranno avere la possibilità di scaricare i reels.

I reels, sul modello di Tik Tok, sono ormai diffusissimi e utilizzatissimi su Instagram. Da Meta arrivano importanti novità a riguardo. A breve, infatti, sarà possibile per gli utenti effettuare il download di questi brevi contenuti audiovisivi che sono attualmente parecchio in voga. Il download sarà in locale, quindi l’utente potrà ottenere il file che si depositerà nella memoria del proprio dispositivo.

Secondo quanto trapela sulla funzione, ancora in fase di test, sembra non ci sia la possibilità di impostare delle eccezioni sugli utenti che saranno in grado di effettuare il download dei propri contenuti video pubblicati sul social, una cosa non di poco conto che potrebbe far storcere il naso ad alcuni. Ma al momento si tratta di informazioni da prendere con le pinze che non devono destare particolari allarmismi agli utenti.