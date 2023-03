Aeroporto di Catania, guasto al portellone di un aereo: passeggeri rimasti bloccati

Paura e disagio per passeggeri atterrati da Madrid: rimangono bloccati all'interno del volo. Ecco cosa è accaduto all'Aeroporto di Catania.

Quaranta minuti di panico e disagio quelli vissuti ieri sera dai passeggeri in arrivo da Madrid atterrati all’Aeroporto Fontanarossa di Catania. A causa di un guasto al portellone di un volo della Ryanair, infatti, più di cento persone sono rimaste bloccate in pista: un anziano ha accusato un malore, ma solo dopo le proteste dei passeggeri è stato aperto uno sportello di emergenza per raggiungere l’uscita.

Diversi i video e i commenti postati sui social da alcuni dei passeggeri che hanno già annunciato richieste di rimborso e denunce per il disagio subito.