Lavoro Catania: Primark, Lidl e Deichmann assumono

Lavoro Catania: diverse le posizioni aperte da aziende come Primark, Lidl e Deichmann. Di seguito le principali informazioni sulle offerte più interessanti.

Lavoro Catania: sono molte le offerte lavorative aperte in città. In particolare, sono Primark, Lidl e Deichmann a cercare personale da impiegare nei propri punti vendita, in diverse posizioni. Ecco, di seguito, quali sono le offerte più interessanti e quali sono i requisiti da rispettare per poter inviare la propria candidatura.

Offerte lavoro Catania: Deichmann

La catena di negozi di scarpe più grande d’Europa è in cerca di personale da impiegare come addetto alle vendite part-time presso due punti vendita a Catania: quello di Belpasso (CT) e quello del centro commerciale Porte di Catania.

Una volta assunte, le risorse scelte si occuperanno di gestire al meglio le relazioni con i clienti, gestire la movimentazione della merce, eseguire le operazioni di cassa e curare la presentazione dei prodotti.

I candidati ideali dovranno possedere i seguenti requisiti:

Dinamismo e voglia di crescere professionalmente;

Buone capacità di relazione e doti comunicative ;

; Disponibilità a lavori su turni e nei giorni festivi.

Costituisce requisito preferenziale il domicilio nel comune o comuni limitrofi.

Lavoro Catania: Lidl assume

Anche la catena di supermercati Lidl è in cerca di nuovo personale. In particolare, il punto vendita interessato è quello della Sede Regionale Contrada Cubba S.P 54, Misterbianco.

I profili professionali sono vari e richiedono requisiti diversi.

Logistic team leader

Nel ruolo di Logistic Team Leader | Responsabile Processi Operativi si organizzeranno le attività del team per garantire una corretta e puntuale gestione della merce all’interno dell’Area del Centro Logistico assegnato.

I requisiti principali per ricoprire questo ruolo comprendono la laurea in ambito Ingegneristico o Economico.

Graduate program generazione talenti logistica

Il Graduate Program ‘Generazione Talenti Logistica’ rappresenta un’opportunità unica per lanciare la carriera agli esordi. Questa posizione, infatti, è dedicata ai neolaureati.

Preparatore merce part-time appartenente alle categorie protette (Legge 68/99)

Nel ruolo di Preparatore Merce il candidato si confronterà con un ambiente ricco di nuove sfide, all’interno di una squadra varia e dinamica. Il compito principale è quello di garantire la corretta e puntuale distribuzione dei prodotti nei punti vendita.

Facility Specialist Sicilia

Il Facility Specialist supporta il Facility Manager nella gestione del patrimonio immobiliare della zona di competenza: riceve e gestisce le richieste provenienti dai Punti Vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza; inoltre, supervisiona le attività amministrative e si relaziona con le altre aree aziendali e con i fornitori per organizzarne il lavoro.

Area manager Sicilia

Nel ruolo di Capo Area | Area Manager si avrà la possibilità di definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui si sarà responsabile. Il compito principale è quello di monitorare le performance delle filiali e di promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante. Al termine del periodo di formazione, inoltre, alla risorsa sarà affidata un’area da gestire.

Subito lavoro Catania: Primark

Infine, anche la nota azienda Primark offre diversi posti di lavoro nella sua sede di Catania. Le posizioni aperte sono le seguenti:

Department manager;

Team manager;

Store manager Sud Italia;

Addetto alle vendite.

Per i primi tre, si tratta di contratti a tempo indeterminato, full-time. Al contrario, per la posizione di Addetto alle vendite si parla di un contratto a tempo determinato, part-time. Per maggiori informazioni si invitano gli interessati a visitare il sito web dell’azienda.