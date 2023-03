Lite e botte tra medici in un ospedale siciliano: aperta inchiesta

Lite con botte tra due medici di un ospedale siciliano all'interno della struttura sanitaria: aperta un'inchiesta sulla vicenda.

Ancora liti e botte all’interno di una struttura sanitaria in Sicilia: tuttavia, questa volta lo scontro non è stato tra personale e pazienti ma tra due medici. È successo ieri all’ospedale Papardo di Messina, dove due medici sarebbero venuti alle mani. In particolare, la vicenda è avvenuta nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale messinese, e i protagonisti sarebbero il primario e un altro medico.

In merito all’accaduto si è già espresso il commissario dell’ospedale Papardo di Messina, Alberto Firenze, il quale ha dichiarato di aver attivato una commissione interna per verificare i fatti. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che tra i due medici ci sia stato prima un pesante scambio verbale, probabilmente causato da divergenze professionali, che si sarebbe poi evoluto in un confronto fisico. Il bilancio della lite, durante la quale è intervenuta la Polizia, è di una frattura allo zigomo per uno dei due medici, che si è fatto refertare al Pronto Soccorso del Policlinico.