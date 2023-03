Vendevano senza autorizzazione: 5 ambulanti multati a Catania

Cinque ambulanti abusivi multati a Catania per vendita non autorizzata di prodotti alimentari. Sanzioni per 12mila euro.

Controlli ai venditori ambulanti di prodotti alimentari da parte dei militari a Catania, a seguito dei quali sono stati sanzionati 5 commercianti in viale Mario Rapisardi, nel quartiere di Nesima. L’importo complessivo delle multe fatte dai carabinieri ammonta a quasi 12mila euro.

Tra la merce esposta sui banchi in vendita per poi essere sequestrata, figurano 300 chili di prodotti ortofrutticoli, che sono stati dati in beneficenza, e 30 di prodotti ittici, che sono stati distrutti.

Controlli dei militari che non si sono limitati soltanto a verificare l’autorizzazione dei venditori ambulanti ma anche ad assicurarsi del rispetto della misura degli arresti domiciliari per una quindicina di persone, tutte regolarmente presenti presso le proprie residenze. E non solo. I carabinieri hanno effettuato anche attività di controllo della circolazione stradale che hanno portato all’identificazione di una cinquantina di persone ed al controllo di una quarantina di veicoli. Dalle verifiche effettuate, sono state emesse sanzioni per quasi 5.000 euro per violazioni al Codice della strada e il sequestro amministrativo di tre veicoli.