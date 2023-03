Catania, in arrivo 30 nuovi bus Amts: “Rafforzamento del servizio”

30 nuovi autobus sono stati acquistati dall'azienda metropolitana di Catania e alcuni dei quali sono già in circolazione.

L’Azienda metropolitana trasporti e sosta spa di Catania, dopo aver reso noto il nuovo piano di esercizio con gli orari di marzo, ha annunciato l’acquisto di altre 30 vetture che gradualmente verranno messe in circolo durante il mese di marzo.

Gli autobus, della lunghezza di 12 metri, sono stati acquistati dall’Atm Milano, consorziata con l’Azienda etnea e posseggono un’alimentazione a diesel.

Questo nuovo investimento “avviene sia per rafforzare nell’immediato il servizio in attesa del completo rientro dei mezzi a metano in fase di revisione, sia per evitare che in futuro ci si possa trovare ‘scoperti’ di mezzi da impiegare sulle linee servite, in caso di necessità, in attesa della completa conversione del parco mezzi in elettrico, che avverrà entro il 2026 con il progressivo acquisto di 130 autobus full electric, 18 dei quali sono già in servizio”. Queste le parole dell’azienda che punta a migliorare l’efficienza dei trasporti nella città etnea.