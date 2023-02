Test medicina 2023: come iscriversi ai TOLC

Test medicina 2023: per la prima volta, i futuri aspiranti medici avranno la possibilità di svolgere i TOLC. Ecco tutte le novità a riguardo.

Test Medicina 2023: i prossimi aspiranti medici avranno la possibilità di partecipare ai TOLC, un’ occasione da non perdere per potersi immatricolare ai corsi di Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’anno accademico 2023/2024. I TOLC saranno destinati a sostituire la tradizionale prova a carattere nazionale e si potranno svolgere in 2 sessioni: quella di aprile e quella di luglio.

Nonostante la maturità, buona quantità di aspiranti medici, l’88%, secondo quanto riportato da un sondaggio di Skuola.net, si cimenterà nei TOLC già nella sessione di aprile, mentre gli altri aspetteranno la fine degli esami di Stato e il conseguimento del diploma.

Test Medicina 2023: istruzioni per potersi iscrivere

Unict ha reso note le istruzioni per potersi iscrivere ai TOLC 2023. La sessione di aprile si svolgerà dal 13 al 22 aprile e il periodo di iscrizione è fissato dal 13 marzo al 3 aprile 2023, mentre la sessione di luglio si svolgerà dal 15 al 25 luglio con periodo di iscrizione fissato dal 15 giugno al 5 luglio 2023.

Le procedure di iscrizione ai TOLC si potranno effettuare accedendo al sito web della piattaforma dedicata www.cisiaonline.it, registrarsi, iscriversi alle prove e pagare un contributo di 30 euro.

Test Medicina 2023: cosa fare dopo i TOLC?

Dopo lo svolgimento della prova in entrambe o una sessione, gli aspiranti medici dovranno il loro punteggio migliore effettuato per poi procedere all’immatricolazione. Lo step successivo sarà quello di scegliere la sede preferita per cui si vuole concorrere. Tutti i candidati possono mandare la domanda finale dal 31 luglio 2023 al 24 agosto 2023 attraverso il portale Cineca.

Invece, la pubblicazione della graduatoria nazionale è prevista per il 5 settembre 2023, con largo anticipo rispetto agli scorsi anni, dato che le prove si tenevano i primi del mese di settembre, in questo modo si vuole anticipare anche lo scorrimento della graduatoria, in modo da avviare regolarmente il nuovo anno accademico. Inoltre la graduatoria nazionale avverrà ancora prima nell’anno accademico 2024-2025 dato che i TOLC avverranno a febbraio e a aprile 2024.

Test Medicina 2023: i requisiti per accedere ai TOLC

I TOLC sono accessibili per gli studenti che frequentano il penultimo e l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o in alternativa estere, che devono consentire l’acquisizione del titolo idoneo d’accesso ai corsi universitari, oltre, ovviamente, a tutte le persone che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Inoltre, gli studenti frequentati il penultimo anno delle scuole superiori, possono fare domanda per l’inserimento nella graduatoria solo per l’anno accademico 2024-2025.