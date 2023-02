UNICT – Ammissioni studenti internazionali, 200 posti disponibili: aperte candidature

Candidature ufficialmente aperte. Di seguito la suddivisione dei posti e i dettagli sulle borse di studio messe a disposizione.

Aperte le candidature all’edizione 2023/24 del bando di ammissione agli 8 corsi di laurea magistrale offerti dall’Università degli Studi di Catania in lingua inglese e riservati agli studenti non UE residenti all’estero: è quanto indicato all’interno del sito dell’ateneo. Via, dunque, alle ammissioni ma sarà possibile candidarsi, seguendo la procedura telematica, entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2023.

Messi a disposizione, in totale, 200 posti e 40 borse di studio biennali. Di fatto per ciascuno dei corsi in questione, l’Università di Catania mette a disposizione 5 borse di studio biennali, ciascuna dall’importo annuale di 2.000 euro.

Di seguito la suddivisione dei posti messi a disposizione per ciascun corso:

Chemical Engineering for Industrial Sustainability (20 posti, 5 borse); Automation Engineering and Control of Complex Systems (20 posti, 5 borse); Communications Engineering (40 posti, 5 borse); Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition (20 posti, 5 borse); Electronic Engineering (20 posti, 5 borse); Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (40 posti, 5 borse); Data Science (25 posti, 5 borse); Physics (15 posti, 5 borse).

Nel caso in cui, al termine della procedura di selezione, rimanessero posti disponibili questi verrebbero eventualmente ribanditi e/o resi disponibili per la selezione riservata ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia.