Sanremo, da Colapesce-Dimartino ai Coma_Cose: i videoclip girati in Sicilia

Sanremo 2023, gli scorci siciliani sono stati scelti come set per i video di alcuni degli artisti in gara: di quali si tratta.

Sanremo 2023: Sicilia grande protagonista quest’anno sul palco dell’Ariston ma anche al di fuori. Infatti, alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana si è registrata la presenza di numerosi siciliani tra cantanti in gara ed ospiti: basti pensare alla coppia Colapesce-Dimartino, in gara con il brano “Splash”, e alla calatina Levante, che prende parte alla gara con la sua canzone “Vivo”.

Tuttavia, come anticipato, la Sicilia sarà presente anche al di fuori dell’Ariston: infatti, l’Isola maggiore italiana è stata scelta come set per i videoclip di alcuni tra i cantanti in gara a Sanremo 2023. In particolare, si tratta di due delle coppie in gara, vale a dire i siciliani Colapesce-Dimartino e i Coma_Cose.

Nello specifico, Colapesce e Dimartino, il primo originario della provincia di Siracusa e il secondo nato nel capoluogo siciliano, hanno scelto diverse zone del Catanese. Infatti, il duo ha scelto come set per il videoclip di “Splash” diverse aree tra Catania, Aci Trezza, Aci Sant’Antonio, Santa Maria La Scala e Acireale. In particolare, in uno spezzone del video, Colapesce e Dimartino si trovano alla giostra di Piazza Indirizzo ad Acireale.

Per quanto riguarda i Coma_Cose, la località siciliana è una vera chicca dell’Isola maggiore italiana. Infatti, il duo composto dal lombardo Fausto Lama e dalla friulana Francesca Mesiano ha deciso di girare il videoclip della canzone in gara “L’Addio” proprio alla Scala dei Turchi, a Realmonte (AG).