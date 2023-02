Sanremo 2023, Colapesce-Dimartino cantano “Splash”: video e testo

Sanremo 2023: tornano Colapesce-Dimartino con "Splash". Ecco il testo e il video del brano.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata martedì 7 febbraio, ed è già piena di colpi di scena e momenti salienti. Il palco, capitanato anche quest’anno da Amadeus, con al suo fianco Gianni Morandi, ha già visto scene toccanti e più vivaci sin dalla prima serata: dal monologo di Chiara Ferragni, co conduttrice della prima serata e nella quinta, alla “bravata” di Blanco, fino ad arrivare alla serata di ieri con un monologo della co conduttrice Francesca Fagnani e con il già molto discusso intervento di Angelo Duro.

Questa sera tutti i 28 cantanti si esibiranno sul palco del Teatro Ariston ed è già grande attesa per Paola Egonu, co conduttrice della terza serata, mentre domani sarà il momento della serata delle cover, che vedrà l’entrata in scena di Chiara Francini, quarta co conduttrice.

Tra i 28 partecipanti, anche un po’ di Sicilia, con Levante e Colapesce-Dimartino. Questi ultimi tornano a Sanremo dopo l’ultima partecipazione nel 2021 con “Musica Leggerissima”, grande successo nelle radio e vincitore del premio della critica. Il brano di quest’anno s’intitola “Splash”, una canzone che “parla delle aspettative”, come dichiarato dal duo. Nella classifica generale provvisoria, il duo siciliano si trova al secondo posto, alle spalle di Marco Mengoni. Nella serata delle cover, Colapesce-Dimartino duetteranno con Carla Bruni cantando “Azzurro” di Adriano Celentano.

Colapesce-Dimartino, “Splash”: testo e video

“Splash”, di Colapesce-Dimartino, testo di A. Dimartino – L. Urciullo.

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash

Di seguito, il video del brano con alcune scene girate in alcune zone di Catania e provincia, come Santa Maria la Scala, la giostra di Piazza Indirizzo ad Acireale, Acitrezza e Aci Sant’Antonio.