Festa di Sant’Agata, boom di prenotazioni per Catania: registrato aumento del 21%

Poche ore e i festeggiamenti per Sant'Agata avranno inizio e, in occasione di questo weekend di festa, le prenotazioni sono aumentate del 21% rispetto allo scorso anno.

Poche ore e Catania entrerà ufficialmente nel pieno delle festività agatine. La città si prepara ad accogliere anche i devoti “fuori sede” (per motivi di studio o lavoro), che non rinunciano al loro ritorno a casa per omaggiare Sant’Agata, e i turisti che arriveranno proprio in occasione delle celebrazioni della Santa.

Secondo i dati riportati da eDreams, agenzia di viaggi online, rispetto allo scorso anno, le prenotazioni per la città etnea sono aumentate del 21%. L’arrivo di gente è previsto non solo da città italiane quali Roma, Milano e Bologna, ma anche da Germania e Malta.

Coloro i quali arriveranno questo fine settimana hanno effettuato le prenotazioni relative a mezzi di trasporto e ad alloggi, con un anticipo di circa due mesi.