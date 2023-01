Sicilia, tentano attentato contro una pizzeria: tre arresti

Grazie alle immagini di videosorveglianza sono stati arrestati i tre autori dell'attentato, l'Autorità Giudiziaria ha disposto due domiciliari e un arresto.

In seguito alle indagini, sono stati arrestati gli autori dell’attentato verso una pizzeria, avvenuto lo scorso 15 settembre in Via Lentini a Siracusa. Gli agenti hanno arrestato tre persone: si tratta di un 30enne, un 47enne e un 24enne.

I tre sono accusati di aver lasciato una bomba proprio all’ingresso della pizzeria: la scrupolosa attività investigativa avvenuta grazie all’analisi delle immagini e dall’analisi dei tabulati telefonici, ha permesso alle forze dell’ordine di individuare i tre colpevoli dell’attentato. Le immagini parlano chiaro: si vedono due soggetti consegnare l’ordigno, una bottiglia di materiale infiammabile e, una volta collocata la bomba e riempita la saracinesca col liquido infiammabile, il terzo innesca l’esplosione della bomba che ha danneggiato l’ingresso del locale.

Grazie alla disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 30enne e il 24enne sono stati posti ai domiciliari, mentre il 47enne era già stato detenuto presso il carcere di Cavadonna ed è stata ordinata una nuova carcerazione.