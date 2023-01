Giorni della merla 2023: quando sono e perché si chiamano così

Giorni della merla 2023, arrivano i giorni più freddi dell'anno: ecco quando cadranno e perché si chiamano così.

Giorni della merla 2023: quando sono? È questa la domanda che si stanno ponendo in molti in queste settimane di gennaio. Infatti, negli ultimi giorni l’intera Italia è stata investita da un’ondata di forte freddo che ha causato nevicate anche in Sicilia, per cui tutti si chiedono se possa verificarsi un ulteriore abbassamento delle temperature. A tal proposito, sapere quando cadranno i giorni della merla 2023 diventano quindi di importanza fondamentale. Ecco le date dei giorni della merla 2023 e perché si chiamano così.

Giorni della merla 2023: quando sono

Ormai ci siamo, manca poco all’arrivo dei giorni della merla: infatti, anche per il 2023 è giunto il periodo che dovrebbe corrispondere al momento più freddo dell’anno. Si tratta dei giorni della merla, i quali si verificano, come ogni anno, alla fine del mese di gennaio.

Nello specifico, le date interessate dall’evento dei giorni della merla nel 2023 saranno come sempre tre: il 29, il 30 e il 31 gennaio. Tuttavia, a seconda della zona d’Italia e dalla leggenda tramandata, c’è anche chi afferma che i tre giorni coinvolgano anche l’inizio di febbraio, facendo slittare leggermente le date.

Giorni della merla: perché si chiamano così

Come anticipato riguardo le date relative ai giorni della merla, anche per le storie che ruotano attorno a questa ricorrenza c’è una certa varietà, che molto spesso dipende dal territorio. Esistono quindi diverse leggende che spiegherebbero il perché i giorni della merla portino un tale nome, tutte diverse a seconda della zona d’Italia coinvolta.

Tuttavia, la versione maggiormente diffusa è legata ad una leggenda che ha per protagonisti il dispettoso mese di gennaio e un merlo. Secondo la storia, una volta gennaio era composto da 28 giorni ma, per fare uno scherzo ad un merlo, chiese tre giorni in prestito a febbraio che ne contava 31. Infatti, il povero animale aveva deciso di non lasciare il nido per cercare mangiare a causa del freddo intenso. Fu così che il candido merlo dal piumaggio bianco divenne nero, dato che per ripararsi dal freddo di gennaio andò a cercare riparo nei comignoli e si ricoprì di cenere.

Giorni della merla 2023: meteo Sicilia

Per quanto riguarda le condizioni meteo previste in Sicilia per i giorni della merla, in linea con la leggenda, le temperature minime saranno piuttosto basse in tutta l’Isola. Infatti, giorno 29, le minime non supereranno gli 8 gradi, previsti solo nelle città di Catania e Palermo. Inoltre, è prevista pioggia in molte aree della regione.

Migliori saranno le condizioni di giorno 30 gennaio, quando la settimana si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque in Sicilia e con temperature minime che oscilleranno tra 1 grado e i 9 gradi di Messina e Palermo: più freddo a Catania, dove la minima sarà pari a 7 gradi. Infine, per quanto riguarda l’ultimo dei giorni della merla 2023, sebbene le temperature in Sicilia inizieranno lentamente a salire, con minime tra 2 e 10 gradi, ad Enna è prevista pioggia mista a neve, in pieno tema con i giorni più freddi dell’anno.