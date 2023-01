Instagram come Facebook: la novità sui post da condividere

Instagram, da sempre celebre per la condivisione di foto e video, concede più spazio alle parole. Cosa cambia.

Chi è solito accedere quotidianamente ad Instagram, presto o tardi si accorgerà come l’App in questione stia divenendo sempre più simile a Facebook. Di fatto Instagram sta cominciando a testare anche in Italia la modalità Crea per il Feed, che permette di creare post di solo testo da pubblicare sulla propria “bacheca”, o da condividere nelle stories.

“Abbiamo cercato – ha spiegato recentemente un portavoce di Meta – di portare nel Feed alcune delle funzionalità che le persone amano utilizzare nelle Storie, inclusa la condivisione di contenuti testuali”.

Ma come dar vita a questo particolare genere di post? Per usufruire della novità, gli interessati dovranno cliccare sull’icona a forma di “Più” nella schermata iniziale di Instagram. A quel punto non resterà che selezionare la voce “Aa” e dar libero sfogo alla propria fantasia.