Bollette: nel 2023 prezzo del gas in calo del 35%

A partire dalle bollette del mese di gennaio sarà già possibile vedere gli effetti positivi di questo calo.

Buone notizie sul tema bollette del gas, il prezzo scenderà del 35% già a partire dal mese di gennaio.

La buona notizia è arrivata ieri dal Trf di Amsterdam ha registrato il dato più basso sul prezzo del gas dal mese di settembre 2021, 60 euro al megawattora, molto più basso rispetto ai primi giorni del 2023 quando il prezzo era di 77 euro al megawattora.

Le cause del calo sono diverse e, tra queste, il clima anomalo di questo inverno molto mite ha contribuito di molto alla diminuzione della domanda di gas da parte di famiglie e imprese.

Altre cause che hanno determinato l’abbassamento del prezzo del gas in bolletta sono, da una parte, l’installazione dei due rigassificatori in Germania e, dall’altra, l’arrivo del gas liquefatto dagli Stati Uniti che ha riempito i depositi europei.