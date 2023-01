Tre siciliane nella top 10 delle città più assolate d’Europa: la classifica completa

Sono tre le città siciliane inserite nelle prime dieci posizioni della classifica che riporta le città con più sole d'Europa: ecco di quali si tratta.

Che l’Italia, e la Sicilia in particolar modo, siano la terra del sole non è certamente una novità. Infatti, ad eccezione di eventi naturali avversi di forte entità, che purtroppo si verificano sempre più spesso negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, la Sicilia è rinomata per le temperature miti e le giornate assolate. A tal proposito, Holidu ha stilato una classifica nella quale ha messo a confronto 300 città d’Europa per eleggere quelle più soleggiate e nella top 10 si sono posizionate ben tre località siciliane.

Stando alla classifica pubblicata dal noto motore di ricerca per case vacanza, basata sul numero medio di ore di sole al mese e sulla base delle temperature nell’arco temporale intercorso tra il 2009 e il 2021 secondo World Weather Online, la città più assolata d’Europa è la spagnola Alicante, che ottiene la medaglia d’oro grazie ai risultati di una temperatura media annua di 19°C e una media di 349 ore di sole al mese.

Per incontrare la prima città siciliana in classifica non è necessario scendere di molte posizioni in classifica: infatti, già al secondo posto è possibile trovare la città di Catania, che ottiene il secondo gradino del podio con una temperatura media annua di 18°C e una quota media di ore di sole al mese pari a 347. Il quinto posto in classifica è invece ottenuto da Messina (345 ore di sole al mese e 19°C), mentre la terza città siciliana, vale a dire Palermo, si trova in decima posizione, con 340 ore di sole al mese.

Inoltre, nella classifica completa delle 30 città più soleggiate d’Europa, sono presenti altre 8 località italiane: si tratta di Roma (17esima), Napoli (20esima), Bari (21esima), Torino (22esima), Verona (26esima), Venezia (28esima), Milano (29esima) e Firenze (30esima).

Di seguito, le altre posizioni della classifica: