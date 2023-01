Sicilia, tentano rapina in negozio con pistola e coltello: arrestati tre minori

Quattro giovani, di cui 3 minorenni, hanno tentato di rapinare un negoziante, ma grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile identificare i membri del gruppo.

Quattro giovani, tra i quali 3 minorenni, sono stati arrestati per aver tentato una rapina a Caltanissetta. I quattro sono stati condotti ai domiciliari, dato che sono accusati d’aver tentato di rapinare un commerciante in una rivendita di oggettistica a Caltanissetta.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i commercianti avrebbero raccontato alla polizia che quattro giovani, dei quali uno in possesso di una pistola e uno di un coltello li avevano minacciati per impossessarsi del denaro della cassa, ma la resistenza del cassiere ha messo in difficoltà i rapinatori che si sono dati alla fuga. Gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’attività di degli investigatori ha portato all’identificazione di uno dei rapinatori, che è stato riconosciuto perché vestito nello stesso modo del giorno nel quale aveva tentato la rapina. Il ragazzo, in presenza del padre, ha ammesso di aver partecipato alla rapina e ha collaborato con le forze dell’ordine: in questo modo i poliziotti hanno individuato gli altri componenti del gruppo.