Bonus 200 euro autonomi: le ultime novità

Bonus 200 euro autonomi, ecco a chi è rivolto il sostegno da parte del Governo per contenere i prezzi dettati dal caro vita.

Bonus 200 euro autonomi esteso anche per i lavoratori autonomi e professionisti che non sono in possesso di partita IVA. A loro verrà destinata anche l’integrazione dei 150 euro: a dare l’annuncio è il Ministero del Lavoro che ha confermato la registrazione del Decreto che include anche queste categorie tra i beneficiari per supportare questi lavoratori contro il problema del caro energia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus 200 euro autonomi.

Bonus 200 euro: a chi è rivolta l’estensione

Il Governo ha esteso il bonus 200 euro ad autonomi e professionisti, anche se non sono titolari di partita IVA. L’estensione è stata inserita nel Decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti, ma in realtà non è una vera e propria novità dato che il decreto aiuti è stato convertito in legge anche per andare in contro al caro prezzi.

Tuttavia, il decreto Attuativo del 19 agosto 2022 che ha disciplinato le modalità di richiesta del bonus per autonomi e professionisti non aveva incluso, illegittimamente a quanto pare, questa categoria di lavoratori.

Il bonus 200 euro è stato esteso e spetta ai lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA, ma per capire quali categorie sono state escluse bisognerà attendere il nuovo Decreto. Tuttavia, il ministero ha reso noto che l’ampliamento riguarda una platea potenziale di ulteriori 30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti, tra cui circa 30.000 specializzandi in medicina e chirurgia.

Bonus 200 euro autonomi: i requisiti

Le condizioni per ottenere il bonus 200 euro e per ottenere il bonus 150 euro sono le stesse rispetto a quelli già fissate per gli altri lavoratori autonomi, quindi:

per ottenere il bonus 200 euro i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Inoltre, non devono aver fruito del bonus 200 euro per appartenenza a un’altra categoria (ad esempio, come lavoratori dipendenti, percettori di Reddito di Cittadinanza o in qualsiasi altro gruppo di aventi diritto);

nel periodo d’imposta 2021. Inoltre, non devono aver fruito del bonus 200 euro per appartenenza a un’altra categoria (ad esempio, come lavoratori dipendenti, percettori di Reddito di Cittadinanza o in qualsiasi altro gruppo di aventi diritto); per ottenere il bonus 200 euro incrementato di 150 euro (bonus 350 euro), autonomi e professionisti senza PI devono avere un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel 2021.

Bonus 200 euro, come presentare la domanda

Per ottenere il bonus 200 euro esteso per autonomi e professionisti senza partita IVA, gli interessati potranno fare domanda sui canali differenti rispetto all’INPS. Tuttavia, sarà necessario attendere il nuovo Decreto per comprendere le novità sul bonus e sulla presentazione delle domande.