Lauda cerca assistenti di volo in Sicilia: date e luoghi dei recruiting day

Lauda Europe, compagnia maltese operante per conto di Ryanair, è alla ricerca di nuovi assistenti di volo in Sicilia: tutte le info sui recruiting day.

Nuove opportunità sono in arrivo per tutti coloro i quali hanno sempre sognato di lavorare ad alta quota: da domani, 12 gennaio, in Sicilia inizieranno sei lunghi giorni di selezioni da parte della nota compagnia low cost Lauda Europe. La compagnia aerea, ora maltese, nasce dalle ceneri dell’austriaca LaudaMotion: la sua flotta di 29 Airbus A320 opera a sua volta per la compagnia low cost Ryanair, eseguendo voli sia di linea che charter per il vettore irlandese.

E proprio per la sua flotta, la compagnia è ora alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico presente nelle basi a Zagabria, Vienna e Palma di Maiorca: la selezione dei candidati avverrà anche in Sicilia, più precisamente nel capoluogo regionale, Palermo, poi a Marsala e, infine, a Enna. Più in particolare, per gli interessati, l’appuntamento è fissato:

a Palermo , domani, 12 gennaio e dopodomani, 13 gennaio, presso l’Ibis Styles Palermo President, situato in via Francesco Crispi 230;

, domani, 12 gennaio e dopodomani, 13 gennaio, presso l’Ibis Styles Palermo President, situato in via Francesco Crispi 230; a Marsala , i candidati potranno recarsi sabato 14 e domenica 15 gennaio presso l’Hotel President, situato in via Nino Bixio 1;

, i candidati potranno recarsi sabato 14 e domenica 15 gennaio presso l’Hotel President, situato in via Nino Bixio 1; i candidati che vorranno sostenere il colloquio a Enna, infine, dovranno recarsi presso il Federico II Palace Hotel, situato in Strada Vicinale Salerno, i prossimi lunedì 16 e martedì 17 gennaio.

Si ricordi, inoltre, che le selezioni saranno aperte anche da remoto: per essere richiamati per sostenere il colloquio, basterà inviare il proprio curriculum vitae alla mail cabincrewcareers@laudaeurope.com. Dopo un pre-colloquio in lingua inglese, ingrediente essenziale per questa tipologia di lavoro, i candidati idonei potranno accedere ai veri e propri colloqui: se selezionati, la compagnia darà la possibilità di accedere al corso di formazione per assistenti di volo, totalmente gratuito e con diaria giornaliera, dando una vera e propria opportunità di carriera e crescita nel settore aereo.