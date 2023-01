Catania, stop ai cassonetti in tutta la città: dove ritirare il kit mastelli

Stop ai cassonetti in tutta Catania. Dal 15 gennaio si uniranno alla raccolta differenziata porta a porta anche le ultime zone della città rimaste. Ecco i dettagli.

A partire da lunedì 16 gennaio 2023 si inizierà con l’ultimo step per rendere la città di Catania priva di cassonetti della spazzatura e dunque favorire la raccolta differenziata porta a porta.

Le ultime zone rimaste sono: l’ultima porzione del lotto Centro, a San Cristoforo, nell’area ricompresa tra via Plebiscito bassa, via Domenico Tempio, via Acquicella e viale della Regione. Anche in queste zone verranno rimossi anche i cassonetti e pertanto si invitano i cittadini ad attenersi al calendario di esposizione dei rifiuti.

Già domenica 15 gennaio, tra le ore 20 e le 22.30, dovrà essere esposta davanti alla propria abitazione il rifiuto di plastica e metalli e nelle sere successive, la frazione di rifiuto stabilità dal calendario, che verrà ritirata la mattina dopo.

È possibile ritirare il kit mastelli raccolta differenziata presso il punto di distribuzione sito in via Cesare Beccaria accanto scuola Quirino Maiorana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Nei giorni di giovedì 12, venerdì 13 e sabato quattordici gennaio i kit coi mastelli potranno essere ritirati anche nell’auditorium della sede circoscrizionale di via Zurria.