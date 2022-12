Catania, chiedono l’elemosina e rapinano un passante: arrestato pregiudicato

Durante una passeggiata due uomini hanno chiesto l'elemosina alla vittima del furto per poi sottrargli il portafoglio: arrestato uno dei due malviventi.

I militari del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato per via di una rapina aggravata in spiaggia un pregiudicato di 35 anni. L’intervento si è svolto nell’operazione “Buon Natale sicuro” finalizzato a garantire maggiore sicurezza in occasione delle feste natalizie nel catanese, sia per gli abitanti della città e della periferia che per i turisti.

Quando il rapinatore è stato arrestato, era avvenuta una segnalazione presso la zona di Viale Kennedy per via di una rapina in corso: il 35enne stava cercando di fuggire ma è stato catturato dai militari. Secondo quanto ricostruito, la vittima del furto è stata fermata da due uomini mentre passeggiava, i quali gli hanno chiesto soldi per l’elemosina. Tuttavia, una volta ricevuto il denaro, i due hanno colpito alle spalle l’uomo con una pipa metallica usata per fumare marijuana.

In questo modo, uno dei due malviventi ha preso il portafoglio che conteneva circa 100 euro ed è scappato dalle strade secondarie, mentre l’altro ha dovuto scontrarsi con l’uomo derubato fino a quando non sono intervenuti i carabinieri. Con l’arrivo dei Carabinieri, il 35enne è stato portato a Piazza Lanza e l’autorità giudiziaria ha confermato l’arresto.